Ariano, mancato ripristino stradale a Serra: caso risolto Fine dei disagi. Intervento effettuato stamane su disposizione dell'area tecnica comunale

Ripristinato dopo l'appello di ieri di ottopagine il manto stradale all'imbocco di contrada Serra ad Ariano Irpino. Stamane operai sul posto di buon mattino e intervento effettuato su disposizione dell'area tecnica comunale.

Un giovane era finito in ospedale dopo essere caduto da una moto, stessa sorte era toccata ad una donna a piedi e ieri ad giovane sempre in sella ad un mezzo due ruote.

Dopo i lavori riguardanti la sostituzione di circa 300 metri di rete idrica, avvenuti prima di Natale scorso non si era provveduto al ripristino della sede stradale.

Per residenti e utenti della struttura di riabilitazione e Rsa i disagi sono stati davvero notevoli, soprattutto per le ambulanze e persone con difficoltà motorie in carrozzina o trasportate negli appositi mezzi. A distanza di tre mesi finalmente caso risolto.