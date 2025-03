Vallesaccarda: evento speciale dedicato alla memoria di Franco Pagliarulo Presentazione del libro "Politica e pensiero" di Andrea Covotta

Un evento speciale, quello in programma lunedì 24 marzo, dedicato alla memoria di Franco Pagliarulo, un uomo che ha profondamente influenzato la comunità vallesaccardese e il modo di pensare. Un'opportunità imperdibile per riflettere insieme su temi di grande rilevanza, attraverso la presentazione del libro "Politica e pensiero" di Andrea Covotta, stimato giornalista di Rai Quirinale.

L'evento avrà luogo presso il Ristorante Minicuccio a Vallesaccarda, con inizio alle 17.30. L'introduzione sarà affidata a Sonia Cerullo, presidente della Pro Loco di Vallesaccarda e organizzatrice dell'evento, che darà il caloroso benvenuto a tutti i partecipanti.

"Sarà un'occasione unica - afferma Cerullo - per ascoltare le preziose riflessioni dell'autore Andrea Covotta, affiancato da un panel di relatori di grande spessore, tra cui Giuseppe De Mita, Tony Lucido, Vincenzo Barrasso e Franco Di Cecilia. La moderazione del dibattito sarà curata da Norberto Vitale, un giornalista di spicco che saprà guidare la conversazione e stimolare un coinvolgente scambio di idee tra il pubblico e i relatori.

La serata si concluderà con un'apericena, durante la quale avrete l'opportunità di gustare prelibatezze del nostro territorio, creando così un momento di convivialità e condivisione.

Assicurata la presenza di numerosi amministratori della zona, si auspica una folta presenza - conclude Cerullo - per una serata all'insegna della cultura, della memoria e del confronto in onore ed in memoria di Franco Pagliarulo e per approfondire le tematiche affrontate nel libro di Andrea Covotta".