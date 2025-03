Mercogliano, voci nel vento: un flash mob dipinto di blu Movimenti irpino anti violenza: referenti ad Avellino Rita Nicastro ed Emanuela Sica

Il movimento irpino antiviolenza, comunica la sua adesione ad un grande evento che si terrà il prossimo 23 marzo, in moltissime piazze Italiane: voci nel vento.

Un flash mob che ha lo scopo di accendere i riflettori sulla difficile realtà quotidiana che vivono tante persone nello spettro autistico, adulti, bambini e le loro famiglie.

Questa iniziativa, anticipa e prepara tutti, a vivere la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra il 2 aprile, coinvolgendo cittadini di ogni età in un gesto simbolico di inclusione e speranza.

Il movimento irpino antiviolenza parteciperà anche all’ importante iniziativa promossa dal Mid Campania,che si terrà domenica prossima, a Mercogliano, dalle ore 10.30, in iiazza Municipio, invitando bambini, ragazzi,

genitori e sostenitori, a far volare, tutti insieme, un palloncino in cielo, sotto al quale verranno appesi dei cartoncini con su scritti un desiderio ed una speranza: "Mi coloro di blu e nel mio cuore ci sei tu". Referenti del movimento irpino antiviolenza di Avellino Rita Nicastro ed Emanuela Sica.