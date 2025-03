Ariano: dal 2021 niente più motoscopa lungo corso Vittorio Emanuele L'appello degli abitanti e operatori commerciali

"Fino al 2021 almeno una volta alla settimana la motoscopa ripuliva il tratto di corso Vittorio Emanuele che va dai semafori di via San Domenico nei pressi del commissariato di polizia Ciriaco di Roma a via Maddalena zona ospedale, poi improvvisamente il servizio si è interrotto e non è stato più effettuato".

La segnalazione ci arriva dagli abitanti e operatori commerciali di questa popolosa zona della città. "Ci siamo visti costretti noi stessi a ripulire marciapiedi e bordo strada invasa quotidianamente da erbacce e rifiuti.

Rivolgiamo un appello a Irpiniambiente o chi di competenza affinchè possa essere nuovamente ripristinato il servizio, tra l'altro nelle vicinanze di una struttura ospedaliera".