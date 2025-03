Ariano: due ospiti d'eccezione all'istituto comprensivo don Milani L'entusiasmo della dirigente scolastica Filomena Colella

L'istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Ariano Irpino è entusiasta di dare il benvenuto a due ospiti d'eccezione nell'ambito del progetto "Cinelab": Lorenzo Corvino, regista e sceneggiatore, candidato al "Premio David di Donatello", e Ralph Macchio, icona del cinema internazionale per la sua indimenticabile interpretazione in Karate Kid.

La dirigente scolastica Filomena Colella, è lieta di incontrare questi straordinari artisti nella scuola che, da anni, porta avanti il progetto "Cinelab" in collaborazione con l'Ariano International Film Festival. Il progetto ha come obiettivo la trasmissione della cultura cinematografica e televisiva, offrendo agli alunni l'opportunità unica di entrare in contatto con i veri protagonisti del grande schermo.

"Questi incontri sono fondamentali per arricchire il percorso formativo dei ragazzi, permettendo loro di interagire direttamente con i professionisti del cinema e ampliare le proprie conoscenze artistiche. Un'occasione imperdibile per tutti gli studenti appassionati di cinema e arte visiva. Allora, come si dice nel mondo del grande schermo: You are welcome in our school. See you soon."