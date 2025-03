Intervento alla rete idrica ad Altavilla Irpinia: sospensione breve e temporanea L'interruzione è in programma il prossimo 26 marzo

L'alto calore comunica che, a seguito di un intervento da eseguire in via Cianciulli ad Altavilla Irpina, sarà effettuata la sospensione idrica, breve e temporanea, nel solo tratto interessato.

L’interruzione avrà inizio dalle ore 8.00 del giorno 26 marzo 2025 e durerà fino al termine dei lavori necessari per il collegamento della nuova condotta alla rete preesistente. L'ente si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione.