Malore, si accascia e finisce in ospedale: elogi al pronto soccorso di Ariano La testimonianza: "Dobbiamo ritenerci ancora fortunati di avere una struttura così efficiente"

Colta da malore si accascia a terra, battendo la testa per fortuna senza gravi conseguenze. Paura per una ragazza trasportata prontamente al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. A raccontarci dell'episodio è il genitore che senza alcuna esitazione ha portato immediatamente sua figlia in ospedale.

"Mi sono spaventato al primo impatto, la corsa al pronto soccorso dove siamo stati subito accolti con grande cordialità e professionalità dal medico di turno Gaetano Lisella. In tempi rapidissimi sono state effettuate tutte le indagini e accertamenti necessari, con la riserva di effettuare una nuova tac dopo 24 ore dalla prima. Si parla spesso di mala sanità, ma quando avvengono fatti del genere, come nel caso di mia figlia, ritengo che debbano essere portati a conoscenza dell'opinione pubblica.

Dobbiamo ritenerci ancora fortunati, di avere un pronto soccorso così attento, fatto di persone preparate e volenterose. Lisella in particolare è una persona a cui affiderei la mia vita. Un plauso va a tutto il personale presente, infermieri, Oss e alle guardie giurate che svolgono un lavoro davvero prezioso, mostrando grande disponibilità".