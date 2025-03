Paesi più sostenibili d'Italia: brilla Savignano Irpino in Campania Progetto nazionale: "Siedi, respira, ama": aree interne protagoniste

Mercoledì 26 marzo alle ore 10.45, a Savignano Irpino, in via Giovanni Paolo II, sarà inaugurata la panchina donata da “I paesi più sostenibili d’Italia”, alla presenza del sindaco Fabio Della Marra Scarpone, del parroco don Nicola Lanza, e del presidente nazionale dell'associazione “I paesi più sostenibili d’Italia”, Giuseppe Vitale. Presente anche Leonardo De Lillo, sindaco del consiglio comunale, dei ragazzi e delle ragazze di Savignano Irpino.

Condividendo gli obiettivi degli Sdgs e, in particolare, il goal 11, che mira a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, la rete paese sostenibile ribadisce con questo progetto il suo impegno verso un’armonia tra uomo e natura.

Un simbolo di pace e sostenibilità. Il progetto “Siedi, respira, ama” prevede la donazione di panchine ai comuni appartenenti alla rete paese sostenibile, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di aree urbane più vivibili e nel contempo, stimolare una riflessione collettiva sulla sostenibilità.

Ispirato al celebre libro, il progetto vuole trasmettere un messaggio di calma e introspezione, invitando i cittadini a prendersi un momento per sedersi, respirare e amare la vita. La panchina diventa così un simbolo tangibile di un impegno condiviso verso la bellezza e la cura dell’ambiente.

Gli interventi: Fabio Della Marra Scarpone, sindaco di Savignano Irpino, presenterà i progetti locali volti a migliorare la qualità di vita della comunità e a promuovere uno sviluppo sostenibile, don Nicola Lanza, parroco di Savignano Irpino, offrirà una riflessione sulla connessione tra fede e rispetto per il creato, Giuseppe Vitale, presidente nazionale dell’associazione “I paesi più sostenibili d’Italia”, illustrerà il valore delle iniziative di sensibilizzazione come questa nel contesto della rete dei comuni sostenibili.

Leonardo De Lillo, sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, rappresenterà la voce delle nuove generazioni, impegnate a costruire un futuro più verde e consapevole.

"Siamo onorati di accogliere questa iniziativa nel nostro Comune,” ha dichiarato il sindaco Fabio Della Marra Scarpoe.

"Questa panchina rappresenta un simbolo concreto del nostro impegno verso un futuro sostenibile nonchè la valorizzazione del nostro territorio".

Il presidente nazionale Giuseppe Vitale sottolinea: "La donazione della panchina è solo il primo passo verso la realizzazione di città più accoglienti e sostenibili. Mi auguro che questo luogo diventi un punto di incontro per la comunità e un monito per continuare a lavorare insieme per un ambiente migliore".