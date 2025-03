Abbazia del Goleto: storia e fede rivivono tra pietre, canti e incensi Solenne rito della professione temporanea di dom Gregorio Emanuel Davide Spina

Dopo oltre 250 anni all'abbazia del Goleto, a Sant'Angelo dei Lombardi, dopo il ritorno dei monaci benedettini, vergeniani, avvenuta nel novembre sorso c'è stato il solenne rito della professione temporanea di dom Gregorio Emanuel Davide Spina.

Nella Cappella di San Luca, con un rito presieduto dall'abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, e da Pasquale Cascio, ordinario diocesano, arcivescovo, c'è stata la solenne cerimonia di professione Temporanea di Dom Gregorio Emanuel Davide Spina.

Presenti circa 15 monaci benedettini verginiani, di Montevergine, dom Giovanni, rettore della cappellania dell'Abbazia, Tarcisio Gambalonga, don Piero Fulchini parroco, don Piercarlo Donatiello, diversi sacerdoti, ancora circa 15 suore in gran parte benedettine, una folta rappresentanza da Bari amici di Don Gregorio, il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio, con fascia tricolore, il vice sindaco Gianluca Antoniello di Sant'Angelo dei Lombardi, accompagnato dal consigliere Antonio Fischetti, una rappresentanza della parrocchia di Sant'Angelo, il presidente della Pro Loco di Mercogliano Fiorentino Saveriano, con alcuni collaboratori, il presidente della Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi, alcuni frequentatori dell'Abbazia sin dai tempi di Padre Lucio.

"Tanta è stata l'emozione e la suggestione che questa cerimonia ha provocato nei cuori di tutti i presenti. Tra le pareti della straordinaria Cappella di San Luca - afferma Toni Lucido - tra capitelli corinzi, 12 colonne, i significativi resti di affreschi importanti sono ritornati a riecheggiare i canti delle solenni liturgie abbaziali con il profumo dell'incenso, le professioni di fede e la solennità dei concelebranti.

Dopo aver percorso la scala Santa, con il lungo serpente con il pomo in bocca come passamano, nella Cappella dedicata all'evangelista Luca, c'è stato un tuffo nel passato, un immersione tra la storia che ritorna, con gli echi di un passato che con la nuova presenza della comunità Benedettina, vuole proiettare questa Abbazia nel futuro e allora chiudendo gli occhi ascoltando i canti, seguendo la liturgia, con la voce autorevole dell'Abbate che ha guidato con l'omelia la meditazione, è sembrato di vedere la vita monastica dell'Abbazia tra le suore e padri verginiani figli di San Benedetto e San Guglielmo, con le loro tuniche bianche pregare Dio e invocare la Pace nel mondo.

Il pensiero è volato verso Padre Lucio Di Marino, II fondatore dell'Abbazia del Goleto. Sì un tuffo nel passato, ma per fare un salto nel futuro, in un territorio dove predomina la desertificazione, l'emigrazione e l'abbandono di giovani, di uomini e donne, di ragazzi senza speranza verso nuove terre per costruire un futuro migliore. In questa terra solo la voce forte della Chiesa si è levata per denunciare "la mezzanotte del Mezzogiorno".

Auguri al Dom Gregorio Spina che possa proseguire il suo cammino verso la definitiva conferma della professione religiosa e alla comunità dei Padri Benedettini di Montevergine con sede anche al Goleto, affinché possano continuare a crescere nelle vocazioni e nella testimonianza di fede, nel raccontare che Dio ama gli uomini".