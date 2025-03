Villanova del Battista, Karate Kid torna nella terra di origine dei suoi nonni Il sindaco gli consegnerà le chiavi simbolo della città, terra natia dei nonni paterni

di Paola Iandolo

Il prossimo 8 aprile, infatti, l'attore italo-americano Ralph Macchio, celebre per aver interpretato Daniel LaRusso, anche conosciuto come Daniel San, nella saga di Karate Kid e nella recente serie Netflix Cobra Kai diventerà cittadino onorario di Villanova del Battista, paesino del quale erano originari i suoi nonni paterni. In occasione della sua visita in provincia di Avellino, Ralph Macchio parteciperà inoltre anche all'Ariano International Film Festival, dove l’attore parteciperà a un incontro con il pubblico, incontrare i fan e condividere aneddoti sulla sua carriera, offrendo così un momento di interazione unica con il pubblico.

Un legame speciale con Villanova del Battista

Ralph Macchio, nato il 4 novembre 1961 a New York, ha sempre mantenuto un forte legame con le sue radici italiane. La cittadinanza onoraria che riceverà a Villanova del Battista rappresenta un riconoscimento significativo per un attore che ha saputo conquistare il cuore di generazioni con il suo personaggio di Daniel LaRusso. Il cognome della sua famiglia, Macchia, testimonia l’eredità culturale che l’attore porta con sé. Durante la cerimonia, il sindaco Ernesto Iorizzo consegnerà a Macchio le chiavi della città, simbolo di un’accoglienza calorosa e di un legame che va oltre i confini geografici.