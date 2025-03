Pierdavide Carone:"Ecco il perchè della prefazione al libro di Stefania Coppola" L'evento in programma sabato 5 aprile a San Sossio Baronia

Sarà l'ex sindaco Libero Orlandella a presentare il libro di Stefania Andreottola Coppola a San Sossio Baronia: "E' arrivata la poesia". Evento promosso dalla locale pro loco e in programma sabato 5 aprile 2025 dalle 18.15 in via XXV luglio. "Un'opera prima che tocca le corde più profonde dell'animo umano.

Previsti gli interventi di Leonardo Contardo, don Michele Brescia, Michele Ciasullo e Luigi Ieffa. Moderatrice Luana Carmen Rigillo.

Prefazione affidata al cantautore italiano Pierdavide Carone che scrive: "Viviamo un’era in cui, per conoscersi e riconoscersi, non è più necessario incontrarsi. Non spetta a me dire se sia un bene o un male. Evidenzio solo il fatto, un fatto che ha fatto sì che una giovane poetessa mi chiedesse una prefazione alla sua prima silloge. E l’ho conosciuta così, su Instagram, che è bastato per conoscersi e per formulare la domanda. Ma ciò che è servito davvero per riconoscersi e ottenere la risposta sono state le poesie di Stefania.

Non si trattava di stabilire tanto se fossero belle o brutte: non ho la presunzione di credermi giudice estetico, quanto se potessi riconoscermici. E mi è bastata la prima per riconoscerla e per accettare la richiesta fattami. Tutte le altre le ho lette per il puro piacere di farlo, ma la prima mi aveva già convinto, con la sua prima parte piena di interrogativi nichilisti, miele per le api per chi, come me, ha divorato cantautori francesi e genovesi.

E poi risposte di speranza, già spiazzanti di per sé dopo quegli interrogativi, apparentemente ancor di più se si legge la terza parte: l’amo emotivo che mi ha fatto definitivamente abboccare, la resurrezione esistenzialista dopo il lutto di un padre, che conosco bene.

Non so se Stefania sapeva che quella poesia mi avrebbe fatto dire di sì, ma tanto è bastato, essendo in una sinergia che sfiora quasi la contemporaneità del dolore (a me è toccato solo di un anno prima, un’inezia).

Questa unica poesia è stato il motivo per cui ho accettato di scrivere queste brevi parole. Tutte le altre saranno il motivo per cui voi accetterete di acquistare questa silloge. Io lo farò".