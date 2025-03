Casalbore, finanziamento per rifacimento campo di calcio: impegno mantenuto L'annuncio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Salvatore

L’amministrazione comunale di Casalbore guidata dal sindaco Emilio Salvatore annuncia con grande soddisfazione che, dopo anni di attese e progetti non finanziati, è stato finalmente ottenuto il contributo necessario per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo di calcio a 11. Il progetto prevede anche la ristrutturazione degli spogliatoi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la sostituzione della copertura della parte centrale degli spalti.

Questo importante risultato rappresenta un punto di svolta per lo sport casalborese e chiude il cerchio della riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Dopo il completamento del campo di calcetto e con i lavori ormai imminenti per la ristrutturazione del campo da bocce e del campo da tennis, nei prossimi mesi i cittadini di Casalbore potranno finalmente usufruire di un complesso sportivo di alto livello, moderno e funzionale.

"Durante la scorsa campagna elettorale questo tema è stato al centro di un acceso dibattito - dichiara il sindaco di Casalbore Emilio Salvatore - e oggi possiamo affermare con orgoglio che il nostro impegno ha portato risultati concreti. Avevamo previsto cinque anni per completare il nostro programma di riqualificazione sportiva, ma in soli due anni siamo riusciti a realizzare quanto promesso. Questo finanziamento rappresenta la conferma che la nostra amministrazione lavora con serietà, dedizione e capacità progettuale".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato allo sport, Fabio Perrella: "Si tratta di un momento storico per lo sport casalborese. La riqualificazione del campo di calcio a 11, unita agli altri interventi sugli impianti sportivi, ci permetterà di offrire ai cittadini e alle associazioni un’infrastruttura moderna e funzionale. È un segnale concreto di attenzione verso i giovani, gli sportivi e tutta la comunità. Lo sport è aggregazione, crescita e benessere, e con questo progetto diamo finalmente a Casalbore le strutture che merita".

L’amministrazione comunale seguirà con la massima attenzione l’iter che porterà all’avvio dei lavori, con l’obiettivo di consegnare alla comunità un impianto rinnovato nei tempi previsti.