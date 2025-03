Lavori galleria Monte Pergola: alleanza verdi sinistra chiede trasparenza Domani, domenica 30 marzo raccolta difirme a Montoro

Domani, domenica 30 marzo raccolta firme a Montoro. Continua la campagna di alleanza verdi sinistra per chiedere trasparenza e tempi certi sul cantiere infinito della galleria Monte Pergola.

Un'arteria fondamentale per i collegamenti tra Avellino e Salerno e tra le direttive autostradali est ed ovest della Penisola, diventata da mesi un budello pericoloso e ad ostacoli per migliaia di utenti che ogni giorno devono spostarsi per lavoro, studio, salute.

"Nel frattempo il 27 marzo sono stati consegnati i lavori al nuovo affidatario ma si continua con l’assenza di trasparenza e tanti interrogativi sui lavori dal farsi, rispetto ai reali costi e ai tempi di realizzazione. Domani 30 marzo a Piano di Montoro, dalle ore 10:30 in Piazza Pronti, raccolta firme a sostegno interrogazione parlamentare del deputato Franco Mari, che sarà presente insieme con il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Una battaglia di civiltà e trasparenza per un territorio importante, sempre più trascurato nell'agenda politica nazionale".