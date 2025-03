Successo per il Gran Galà dei Club Host Avellino e Benevento Lo straordinario successo della serata del 29 Marzo 2025

Il Gran Galà dei Club Host si riconferma evento attrattivo ed entusiasmante, organizzato quest’anno dai Lions Club Avellino Host e Benevento Host, per celebrare e promuovere la cooperazione tra i club.

Lo straordinario successo della serata del 29 Marzo 2025, nella splendida cornice de “Al borgo degli angeli”, è testimoniato dalla partecipazione entusiastica di oltre 150 soci Lions provenienti da tutto il Distretto 108Ya.

Il meeting annuale degli Host, fondato nel 2023 dal Lions Club Napoli Host, il club più antico del Distretto 108Ya, nato nel 1952 e secondo in Italia solo al club Milano che del Club Naples fu il padrino. Il 22 dicembre 1955 vide la nascita dei club Avellino, Benevento e Salerno, tutti preziosi germogli del Club Napoli, che da allora si sono adoperati nel segno del WE SERVE.

Alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108Ya Tommaso Di Napoli, del I° Vice Governatore Pino Naim, del Past Governatore Francesco Capobianco, del pres. di Circoscriz. Aurelio Bellucci e del presid. di Zona in sede Gianluca Tomaciello, i presidenti dei club organizzatori, rispettivamente Ernesto Del Giudice di Avellino Host e Stefania Pavone di Benevento Host, con la presidente del club padrino Napoli Host Rossella Fasulo, hanno dato inizio alla cerimonia ringraziando tutti i presenti per la partecipazione al meeting che, oltre ad essere nuova tappa di unione tra gli Host, ha supportato la Fondazione Internazionale Lions LCIF della quale Grazia Salerno, presente alla serata, è la coordinatrice distrettuale.

La socia delegata del Governatore per il Galà degli Host Ersilia Russo, ha espresso con emozione la soddisfazione per il prosieguo della teoria del meeting annuale degli host, radici del lionismo territoriale e che devono proseguire cooperando con gli altri club in armonia ed amicizia.

I club Host presenti hanno firmato le targhe del patto di amicizia tra i club Host, sono seguiti lo scambio dei guidoncini, su note musicali meravigliose ed una cena squisita e raffinata, poi le danze.

all'elegante serata trascorsa in gioiosa armonia, con numerosi coordinatori distrettuali tra cui Maria Bitonte per New Voices, hanno partecipato i club Napoli Host, Salerno Host, Potenza Host, Catanzaro Host, Caserta Host, Cosenza Host, Eboli-Battipaglia Host, Pompei Host, S. Giorgio a Cremano Host, Nola Host Giordano Bruno, S. Giuseppe Vesuviano Host, Acri, Ariano Irpino, Avellino Principato Ultra, Benevento Arco Traiano, Napoli Camaldoli Terra Mia, San Cosmo Albanese Arberia, Salerno Arechi, Napoli Maschio Angioino, Napoli Partenope Palazzo Reale, Napoli Virgiliano, Salerno Hippocratica Civitas, Salerno 2000, Sessa Aurunca Litorale Domizio, Villa San Giovanni Fata Morgana.