Vigili del fuoco, il capo reparto Melillo va in pensione: sempre in prima linea Avellino, il pensionamento dopo 35 anni di servizio

Oggi 31 marzo il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta il Capo Reparto Sabino Melillo, il quale dopo circa 35 anni nel Corpo Nazionale, lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Sabino al termine del Corso di addestramento è stato assegnato al Comando di Torino nel 1991, per poi essere trasferito prima alla sede di Potenza e poi presso il Comando Avellino.

Ha preso parte a molteplici operazioni di intervento, tra i principali l’ incidente ferroviario presso Caluso (TO), e diverse calamità naturali, come quella nelle Marche colpite dal sisma del 1997, ai soccorsi per il dissesto idrogeologico di Quindici del 1998 e a quello di Cervinara del 1999; ha partecipato alle operazioni a seguito del sisma nella scuola di San Giuliano di Puglia e all’emergenza rifiuti in Campania del 2007/2008, al sisma del 2009 in Abruzzo, al sisma in Emilia Romagna del 2012 ed Italia Centrale del 2016 ed all’emergenza neve in Irpinia.

Il Comandante Arch. Maria Angelina D’Agostino, lo descrive come Persona corretta e pacata, con uno spiccato senso del dovere, collaborativo e rispettoso delle regole, e sempre pronto al superamento delle criticità, tutte doti che ha particolarmente dimostrato nell’espletamento delle funzioni di Capo Turno provinciale.

A lui va il ringraziamento di tutto il personale operativo, amministrativo ed in quiescenza, per tutto quanto ha dato al Comando di Avellino.