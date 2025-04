Ariano: una richiesta al comune dal popoloso rione Cardito "Più contenitori per la raccolta deiezioni canine"

E' una richiesta che arriva dal popoloso rione Cardito che comprende diversi rioni e strade. A formularla attraverso un messaggio indirizzato alla nostra redazione i tantissimi possessori di cani. "Più contenitori per la raccolta deiezioni canine". La richiesta maggiore arriva dal piano di zona e dalle aree commerciali di Cardito che affacciano alla statale 90 delle puglie. Non vi è un solo cestino in queste zone. Un servizio quindi molto importante che richiama soprattutto ad un maggiore senso di civiltà e che andrebbe ulteriormente potenziato. Non ci resta che girare dunque questa comprensibile richiesta a chi di competenza, con la speranza che possa essere di aiuto e soprattutto trovare pieno accoglimento.