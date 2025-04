Strade dissestate a Grottaminarda: accordo raggiunto con Provincia e Rfi La soddisfazione del sindaco Marcantonio Spera

Intesa raggiunta nella giornata di ieri con la provincia di Avellino e Rfi per il rifacimento di alcune strade.

"Finalmente - afferma l'amministrazione guidata da Marcantonio Spera - abbiamo avuto riscontro positivo alle richieste per un primo rifacimento di alcuni tratti stradali, anche provinciali, rovinati e usurati.

Ringraziamo l'Ingegner Malagnino e Giammarino per Rfi, e l'Architetto Ciasullo e il geometra Della Sala per la provincia di Avellino, per la fattiva collaborazione diretta al raggiungimento dell'intesa. Siamo entusiasti per il risultato raggiunto e per il clima di collaborazione creatosi".