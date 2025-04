Ariano: "Non vi dimenticate della villa comunale, polmone verde in sofferenza" La lettera indirizzata alla nostra redazione e l'appello ad intervenire al più presto

"Non vi dimenticate della villa comunale, il polmone verde se trascurato, con i suoi alberi malati e in caduta libera, rischia un lento e inesorabile declino".

A scriverci una lettera è un cittadino, che frequenta con assiduità il parco verde, tra i più importanti in Campania e non solo. Lo dimostrano le continue visite domenicali di turisti provenienti dal napoletano e dalla vicina Puglia, tra cui anche una nota tiktoker, qualche settimana fa con un gruppo al seguito.

"E' un peccato vedere, senza poter fare nulla, la caduta di diversi rami secchi lungo il viale che porta al piano inferiore. Sta accadendo da giorni. Sono abbastanza grandi e possono provocare seri danni nel caso dovessero colpire qualcuno. E' sotto gli occhi di tutti che la villa sia in totale stato di abbandono da troppo tempo. Speriamo che questo appello possa essere preso a cuore e grazie per averci dato voce".

La speranza è che con il rifacimento di piazza Lusi, possa esserci una riqualificazione anche di questo patrimonio prezioso, tanto caro agli arianesi e non solo, con l'apporto di esperti in materia e il lavoro unico e come sempre puntuale da parte degli operai della comunità montana Ufita. Salvare la villa comunale è dovere di tutti.