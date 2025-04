Turista disperso, arriva il Soccorso Alpino Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi L'intervento per aiutare un turista californiano

Nel pomeriggio di ieri le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono state allertate dai Carabinieri del Comando Compagnia di Amalfi per prestare soccorso ad un turista ferito e disperso in montagna. Il turista, un ventenne proveniente dalla California, aveva perso l'orientamento durante un'escursione e, a seguito di una scivolata, si era ritrovato in un tratto particolarmente impervio di un canale roccioso situato al di sotto del sentiero CAI 361A, nel territorio comunale di Pogerola (SA). La centrale operativa del CNSAS è riuscita a localizzare l'uomo e a fornire le coordinate precise alle squadre di soccorso a terra, oltre che all'Elisoccorso 118, decollato immediatamente a causa del potenziale rischio di complicazioni sanitarie.

Le forti raffiche di vento hanno impedito all'elicottero di avvicinarsi sufficientemente alla zona in cui si trovava il turista. Di conseguenza, i tecnici del CNSAS hanno dovuto raggiungere l'uomo via terra per metterlo in sicurezza. Dopo aver valutato le sue condizioni e accertato l'assenza di problemi di salute derivanti dalla caduta, le squadre del CNSAS hanno imbragato il turista e lo hanno recuperato utilizzando tecniche di corda sul sentiero soprastante. Successivamente, l'uomo è stato accompagnato a valle in collaborazione con una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Sant'Angelo dei Lombardi.