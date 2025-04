Galleria Monte Pergola, code e pericoli. "Lavori anche di notte per fare presto" Il sindaco di Solofra Moretti scrive al prefetto

I sindaci di Solofra, Montoro e Serino scrivono al prefetto Rosanna Riflesso, per chiedere una netta accelerata sui lavori di messa in sicurezza della Galleria Monte Pergola. Code e paralisi sul Raccordo Avellino-Salerno sono all'ordine del giorno e la mobilità resta congestionata nei paesi della valle dell'Irno. Il primo cittadino della città della concia, Nicola Moretti, vuole incontrare i vertici anas e della nuova ditta incaricata dei lavori in galleria, per proporre soluzioni efficaci e conoscere il cronoprogramma dei lavori. Con una missiva, indirizzata al prefetto, chiede un vertice a Palazzo di Governo per affrontare il tema dei lavori in galleria. In vista dei ponti di primavera, della Pasqua e dell'estate il raccordo resta teatro di code, paralisi, incidenti e disagi proprio in virtù dell'intensa percorrenza del collegamento tra i due capoluoghi campani. “Non possiamo andare avanti così – spiega Moretti -. La situazione, proprio in vista dell'estate, diventa sempre più critica. A Solofra i miei cittadini devono sopportare flussi di traffico intensi e molesti per la vivibilità della città, in virtù di un piano traffico alternativo che dobbiamo attivare puntualmente ogni estate , per consentire il transito esclusivo per i mezzi pesanti in alcune fasce orarie. Proporremo nel corso dell'incontro anche soluzioni efficaci per garantire una netta accelerata sui lavori come quella di lavorare anche di notte, h 24, così da completare in meno tempo. Servono certezze e completamenti degli interventi. Il raccordo, la galleria sono ad alto rischio. Vogliamo chiarezza sul cronoprogramma. La circolazione puntualmente va in tilt e a farne le spese sono i residenti. “La galleria va completata e con urgenza”. Conclude Moretti.