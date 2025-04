I 100 anni di Vincenzina Minichiello: Grottaminarda e Melito Irpino in festa Due fasce tricolori per festeggiare l'invidiabile traguardo in Valle Ufita

In festa contrada Barricella, al confine tra Grottaminarda e Melito Irpino per i 100 anni di Vincenzina Minichiello. Due fasce tricolori per festeggiare l'invidiabile traguardo. Fiori, una mega torta, spumante e un mega buffet all'aperto sfidando la pioggia. Un giorno speciale per le due famiglie che portano tra l'altro lo stesso cognome.

Mostra simpatia e incredulità, Vincenzina nel giorno della sua festa circondata dall'affetto di familiari e amici, rispondendo a tutti con battute divertenti com'è nel suo stile. In casa in un video scorrono le immagini delle sue passioni, il ballo, l'amore per gli animali e l'arte della pasta fatta a mano.

Vedova dal 1991, tre figli: Antonio, Cristina e Maria, il primo sempre al suo fianco le altre due entrambe in Australia con un pensiero costante rivolto a lei.

Domani nel telegiornale di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre il servizio sullo straordinario traguardo.