La notte nazionale del liceo classico 2025: il Parzanese c'è ad Ariano La tematica centrale sarà il mediterraneo, ponte tra popoli e culture

La notte nazionale del liceo classico 2025 - XI edizione si terrà domani venerdì 4 aprile al liceo Parzanese di Ariano Irpino in contemporanea con i licei classici di tutta Italia.

La tematica centrale sarà il mediterraneo, ponte tra popoli e culture. L'evento offrirà un ricco programma di attività, tra cui rappresentazioni teatrali come la rivisitazione dell’odissea, danze tipiche della tradizione mediterranea come pizzica, tarantella e sirtaki, canti in neogreco, laboratori creativi, tra cui un laboratorio di papiri realizzato dagli studenti del biennio, iniziative scientifiche, come la riproduzione di cosmetici femminili, seguendo le indicazioni del poeta latino Ovidio.

Saranno inoltre intervistati ex studenti del liceo che, attraverso racconti e aneddoti, insisteranno sull’importanza della formazione classica anche nella società attuale. Un breve spazio sarà dedicato anche alla promozione delle eccellenze dell’indirizzo classico del liceo Parzanese.