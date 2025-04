Lapio, Museo dei Misteri: sabato l'inaugurazione Il taglio del nastro sarà presieduto dal primo cittadino e dal parroco Don Luigi Verzaro

di Paola Iandolo

Sabato 5 aprile, alle ore 17, nello storico Palazzo Filangieri di Lapio si inaugurerà il Museo dei Misteri. Le più che bisecolari statue di cartapesta, raggruppate nelle ventidue ‘Tavolate’ raffiguranti le vicende della Passione e Morte di Cristo, potranno così essere agevolmente ammirate dai fedeli ma anche dagli studiosi e turisti che visitano il monumento in numero continuamente crescente. Il trasferimento dal tradizionale e non visitabile deposito, proposto dall’amministrazione comunale, è stato condiviso dalla confraternita della Madonna della Neve, che ne è la proprietaria storica e giuridica.

A questo proposito, il priore Domenico Areniello ricorda che ‘da sempre il sodalizio avverte il dovere di preservare e al contempo valorizzare questo splendido patrimonio, evitando che possa cadere nell’incuria materiale ma anche nell’indifferenza. Abbiamo perciò accettato all’unanimità la proposta della nuova collocazione museale, garantendo ogni nostro diritto di proprietà ed utilizzo’. Altrettanto soddisfatta è la sindaca Maria Teresa Lepore: ‘Nel rispetto e nella consapevolezza dei reciproci ruoli civile e religioso, ci impegniamo ad ospitare con la massima cura un’opera che esprime l’identità della comunità, peraltro inserita nell’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania’. In paese c’è attesa per l’evento, che in qualche modo anticiperà i tradizionali riti della Settimana Santa, allorché le sacre statue saranno esposte nella chiesa parrocchiale e quindi, nella giornata di venerdì, nelle principali strade del paese.

Il taglio del nastro sarà presieduto dal primo cittadino e dal parroco nonché padre spirituale del sodalizio don Luigi Verzaro, che ha sostenuto l’azione dei confratelli con premura e discrezione. La cerimonia si concluderà con una riflessione dello storico del territorio Fiorenzo Iannino.