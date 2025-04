Saggezza, forza, lavoro nei campi e famiglia: i 100 anni di nonna Vincenzina Grottaminarda e Melito Irpino in festa

È la capostipite di un'importante azienda agricola oggi portata avanti dalla nuora, Maria Ianniciello, e dalla nipote, Ilaria Minichiello che è anche Vicepresidente della Condotta Slow Food Irpinia Colline dell'Ufita – Taurasi.

Vincenzina Minichiello, per tutti Vincenza, classe 1925 ha tagliato il traguardo dei cento anni circondata dall'affetto della sua famiglia, degli amici e delle Amministrazioni comunali di Grottaminarda e di Melito Irpino, in contrada Barricella, zona di confine tra i due paesi dove Nonna Vincenzina vive con il figlio Antonio Minichiello, stimato Vigile Urbano di Grottaminarda, da qualche anno in pensione. Per l'occasione è tornata in Irpinia anche una delle figlie che vive in Australia, Cristina Minichiello.

Una grande festa per celebrare un secolo di vita come secolari sono le piante di ulivo che anche Vincenzina ha contributo a coltivare, uliveti storici che da anni ricevono l'ambita “Chiocciola Slow Food”.

Nata in territorio di Melito si è poi spostata a Grottaminarda, per qualche anno ha vissuto anche in Australia dove sono rimaste le sue due figlie, Maria e Cristina e dove sono cresciuti anche 4 dei suoi 7 nipoti e 4 pronipoti e mezzo, perchè un quinto è in arrivo. Si è recata diverse volte in Australia a trovarli, l'ultima all'età di 80 anni.

Nonna Vincenzina è sempre stata una donna forte, di carattere e di tempra, impegnata nei campi e a crescere i suoi tre figli. Una vita semplice, dura, che però non le ha mai tolto la verve simpatica e spiritosa che ancora conserva. Anche nel corso della festa ha fatto battute e recitato piccole filastrocche antiche, tramandate verbalmente dai suoi avi. Una delle ultime custodi di usi contadini e tradizioni popolari. Fino a qualche anno fa ha curato ancora l'orto, i suoi animali da cortile e impastato “cicatielli”.

Per la longeva signora targa ricordo da parte dell'Amministrazione comunale di Grottaminarda ad evidenziare il bagaglio di esperienza e saggezza rappresentati dal raggiungimento dei 100 anni di vita ed una copia del certificato di nascita da parte dell'Amministrazione di Melito.