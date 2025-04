Ariano: inciviltà fuori controllo davanti all'isola ecologica di Camporeale Ingombranti, eternit e rifiuti di ogni genere che svolazzano nei campi

L'inciviltà che non conosce tregua. La foto che vedete da sola non rende l'idea. Si continua a fare il bello e il cattivo tempo nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino. Ingombranti, eternit e rifiuti di ogni genere che svolazzano nei campi grazie anche alla complicità dei tanti randagi abbandonati in questa zona.

Un pugno nell'occhio in un'area in continua espansione grazie agli imprenditori chi hanno inteso scommettere nonostante le croniche difficoltà.

Una vera e propria sfida e un'offesa alla stessa isola ecologica funzionante in questa zona. Si preferisce lasciare i rifiuti all'esterno, magari in orari non consentiti, piuttosto che depositarli correttamente.

"Una vera e propria discarica a cielo aperto - ci dice un avventore - e nessuno fa nulla. E' scandaloso, è fuori dal normale, inverosimile". A fare da richiamo sarebbero anche i vecchi cassonetti e campane presenti.