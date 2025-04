Elicotteri a bassa quota in Irpinia: ecco di cosa si tratta Chiarezza su quanto accade di giorno, mistero invece sui velivoli di sera a bassa quota

Elicotteri a bassa quota su territorio in Irpinia sia di giorno che di sera. In molto si chiedono il perchè. Nel primo caso si tratta di ispezioni dall'alto da parte dell'Enel allo scopo di osservare l'infrastruttura in ogni area.

"Un’attività fondamentale - spiega Enel Energia - per la manutenzione della rete e della qualità del servizio. Un’infrastruttura così capillare come quella che gestiamo, e che vanta oltre 1.100.000 chilometri di linee, è una sfida davvero importante. Controllarla in ogni sua declinazione è una nostra attività quotidiana che ci porta a volare in alto! La presenza della rete, infatti, arriva anche fino al cielo, dove si svolgono le ispezioni eliportate con cui vengono effettuate le scansioni in 3D che servono a mappare ogni elemento. Si tratta di interventi che vengono svolti ogni anno in tutte le aree d’Italia. Coinvolgono vaste porzioni di linee e vengono eseguiti con tecnologie di ultima generazione, avendo come obiettivo la prevenzione e la manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota consentono, infatti, la ripresa fotografica a elevata risoluzione dello stato degli impianti grazie alla quale è possibile rilevare - e quindi prestare attenzione - alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, e verificare altri componenti (sostegni, mensole, isolatori e posti di trasformazione su palo). Le riprese avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per i clienti. Una volta tornati a “terra”, i colleghi possono ottenere un modello digitale 3D della rete per consentirne l’analisi e la realizzazione di un piano di interventi mirati. Le ispezioni aeree rappresentano, dunque, un’attività fondamentale che permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, di aumentarne l’accuratezza e di evitare interruzioni del servizio. Grazie a questi monitoraggi garantiamo a cittadini e imprese del territorio una rete affidabile e resiliente".

Nulla a che vedere con l'elicottero avvistato ieri a tarda sera in alcune contrade arianesi. Non fa parte dell'attività di Enel Energia, attuata solo di giorno. Una presenza anomala sulla quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.