Protezione civile, doppio evento per i volontari di Bisaccia Eventi e formazione

Ieri giornata piena per i Volontari della Protezione Civile di Bisaccia, inviati a 2 eventi in contemporanea. Il primo a Vallesaccarda in occasione della presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile, presente il Vice Coordinatore Antonio Troiano e Angelo Magliano. Presente anche la Protezione Civile Flumerese con cui sono state svolte attività dimostrative con gli alunni presenti. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale di Vallesaccarda, il Sindaco Franco Archidiacono e il consigliere comunale Michele Cipriano. Il secondo evento si è tenuto a Calitri presso l'Istituto scolastico Maffucci, il coordinatore Arch. Giovanni Maggino e il giovanissimo Volontario Giordano Maggino hanno illustrato ad una foltissima platea 9 anni di attività del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Bisaccia. La manifestazione era all'interno del percorso PCTO con gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. Entrambi i Volontari di Bisaccia hanno fatto un accorato appello ai giovani presenti ad avvicinarsi al mondo del Volontariato, qualunque esso sia, qualunque sia il colore della divisa. Ringraziamo l'associazione Donne Per Il Sociale di Calitri per l'invito e l'Istituto Maffucci per la bella accoglienza che ci ha riservato. La mattinata è stata ricca di interventi e di toccanti testimonianza legate al tema del Volontariato.