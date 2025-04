Crisi idrica, Ciampi: "L'acqua è vita e non può essere trattata come una merce" L'appello da Grottaminarda: "È tempo di agire e di garantire un futuro migliore per tutti noi!"

"Ho partecipato ad un incontro promosso dal comitato “Uniamoci per l'acqua” a Grottaminarda. Abbiamo discusso della grave emergenza idrica che stiamo affrontando e del rischio di privatizzazione dell'acqua, un tema che ci tocca tutti da vicino.

Ho sottolineato l'importanza della partecipazione e mobilitazione dei cittadini nella difesa della gestione pubblica dell'acqua in Campania. Inoltre, ho evidenziato come la crisi idrica che stiamo vivendo non è una novità: è il risultato di anni di incuria delle reti idriche colabrodo che non garantiscono un servizio adeguato".

Ad affermarlo da Grottaminarda è il consigliere regionale del movimento 5 stelle Campania, Vincenzo Ciampi.

"È inaccettabile pensare a un'estate senza acqua per le famiglie, l'agricoltura e le aziende. Dobbiamo unirci per proteggere questo diritto fondamentale e lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili e durature. L'acqua è vita e non può essere trattata come una merce. È tempo di agire e di garantire un futuro migliore per tutti noi!"