Pasquetta 2025: Un'intera giornata all'aperto nel cuore della verde Irpinia Ecco la proposta di Casa Reale a Sturno in provincia di Avellino

Un'intera giornata all'aperto nel cuore della verde Irpinia, tra i sonori della natura. Conto alla rovescia per la pasquetta 2025 nella splendida cornice di Casa Reale a Sturno. "All day long, divertimento a 360 gradi. Dalle ore 11.00 l'accoglienza.

Ecco il programma e menù di una giornata che si annuncia davvero fantastica:

Giro sul cavallo, mega caccia alle uove, village day, messaggeria pasquale, torneo di freccette, dance music, photobooth di pasqua, lunch show, street art show, gonfiabile tiro al bersaglio, laboratorio balloons con Ely colorart, gonfiabile pallavolo e calcetto, balli e giochi di squadra, mascotte a tema.

Animazione della giornata, showman Antonio Calabrese, dj Frankie M. Saranno presenti le telecamere di Otto Channel Canale 16 Tv.

Il menù: misto di salumi nostrani con delizie del casaro, cubotto di pizza piena e pizza con le erbe, uovo sodo, roche di mortadella e pistacchio con salsa di parmigiano. Primi: mezzo pacchero con crema di bufala, pomodorino giallo e guanciale, medaglioni di pasta alla mediterranea. Secondo: costatine di agnello, salsicce e vitellino alla brace con insalata capricciosa e patate caserecce al rosmarino. Dolci: pastiera della tradizione. Vino e bevande incluse.

Prezzi: 40 euro adulti e 30 bambini. Per prenotazioni 0825.448118 oppure 353.3677471. Casa Reale si trova in contrada Chiascio- Filette a Sturno in provincia di Avellino nella Svizzera dell'Irpinia.