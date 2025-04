Grottaminarda ricorda gli internati irpini durante la seconda guerra mondiale L’appuntamento è per venerdì 25 aprile, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”

di Paola Iandolo

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, a Grottaminarda si terrà il convegno dal titolo “Gli internati in Irpinia durante la seconda guerra mondiale” a cura del Comune di Grottaminarda, dell’Associazione Combattenti e Reduci, della Fidapa e dell’Anpi. L’appuntamento è per venerdì 25 aprile, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”.

Il programma

Si comincerà con i saluti istituzionali da parte del sindaco, Marcantonio Spera, poi l’introduzione al tema da parte della Consigliera delegata alla Cultura, Marilisa Grillo; a seguire gli interventi di Antonella Losanno della Sezione Combattenti di Grottaminarda, di Nadia Savino Presidente Fidapa Sezione Grottaminarda, di Floriana Mastandrea del Comitato Provinciale dell’Anpi. Modererà la Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, le conclusioni saranno affidate a Franco Vittoria, Docente di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università Federico II.

La storia dell'internato irpino

«Alla luce del fatto – afferma la Delegata alla Cultura Marilisa Grillo – che Grottaminarda ha avuto un internato d’eccellenza quale Osvaldo Sanini, sulla cui figura abbiamo tenuto un interessante incontro lo scorso marzo, ci è sembrato giusto occuparci, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, delle storie di altri internati, purtroppo tante, ma tutte di particolare interesse storico».