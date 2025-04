Pasquetta e Ponti: più controlli per la guida sicura e rispettate le aree verdi Il sindaco di Avella

In occasione delle festività del 21 aprile (Lunedì in Albis - Pasquetta), 25 aprile (Anniversario Liberazione) e 1° maggio (Festa dei Lavoratori), considerata la prevista presenza di numerosi cittadini e turisti nelle aree verdi del territorio comunale, l’Amministrazione Comunale di Avella (AV), in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, la Stazione locale dei Carabinieri e l’Ufficio Ambiente, ha predisposto una serie di misure per garantire ordine, sicurezza e tutela ambientale.

In particolare: Saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri, con presidio nelle

aree di maggiore affluenza; Verranno installati bidoni temporanei per i rifiuti, per agevolare la raccolta e contrastare l’abbandono dei rifiuti; Si invitano tutti a rispettare le aree verdi e a non mettersi alla guida in caso di consumo eccessivo di

alcolici. “Abbiamo voluto predisporre un piano mirato di prevenzione e rispetto del territorio — dichiara il Sindaco Vincenzo

Biancardi — affinché queste giornate possano essere vissute con serenità, consapevolezza e spirito di comunità.”

L’Amministrazione confida nella collaborazione di tutti per garantire decoro, sicurezza e rispetto del

bene comune.