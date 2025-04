Aiello: presentata la candidatura al bando "riqualificazione aree dismesse" Un progetto ambizioso che punta alla trasformazione dell’ex campo di bocce

di Paola Iandolo

Il Comune di Aiello del Sabato è lieto di comunicare ufficialmente che ha presentato la propria candidatura al bando pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto alla selezione di “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”.

“Con grande entusiasmo, abbiamo scelto di investire in un progetto ambizioso che punta alla trasformazione dell’ex campo di bocce in un moderno spazio polifunzionale, capace di rispondere alle esigenze della cittadinanza e di valorizzare il territorio.”

Il piano prevede:

1. Parcheggio pubblico: un’area di sosta strategica per facilitare la mobilità.

2. Polo di attrazione turistica: realizzazione di un info point e di un museo dedicato alla “Rosamarina”.

3. Spazi per eventi culturali: aree destinate a manifestazioni ed esposizioni, promuovendo la cultura e l’aggregazione sociale.

4. Belvedere panoramico: un punto di osservazione sulla valle del Partenio, integrato con il recupero della piazzetta esistente.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i tecnici e professionisti che, con competenza e dedizione, hanno lavorato all’elaborazione del piano.