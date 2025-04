Comuni in rete nelle aree interne: così incentiviamo il turismo La sfida per abbattere lo spopolamento. Primo incontro intercomunale a Casalbore

Nella splendida cornice della sala sannita di Casalbore, si è tenuto il primo incontro intercomunale sull’ipotesi di costituzione della Dmo "Valle del Miscano", promosso dall’amministrazione comunale di Casalbore e che vede protagonisti i comuni di Ariano Irpino, Greci, Montecalvo Irpino e Savignano Irpino (per la provincia di Avellino), Apice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Montefalcone Val Fortore, Paduli, San Giorgio la Molara e Sant’Arcangelo Trimonte, per la provincia di Benevento e i comuni di Celle San Vito, Faeto e Roseto Val Fortore, ricadenti nella provincia di Foggia

Destination management organization, è uno strumento innovativo di gestione condivisa della destinazione turistica. Mette in rete comuni, operatori e comunità per promuovere, valorizzare e accogliere, in modo integrato, il turismo sul territorio.

I vantaggi per le aree interne:

"Come sindaco di Casalbore - afferma Emilio Salvatore - ho voluto sottolineare come la Dmo rappresenti un’opportunità concreta per superare i “campanilismi” locali e far convergere le nostre comunità verso un obiettivo comune: sfruttare e valorizzare le tante potenzialità ambientali, culturali, storiche ed enogastronomiche che il nostro meraviglioso territorio ha da offrire".

Giuseppe Pacifico, consigliere delegato alle attività produttive e al turismo, ha analizzato gli elementi che rappresentano il “trait d’union” tra i comuni coinvolti e gli attrattori del progetto.

Un sentito ringraziamento viene rivolto ai tanti sindaci e rappresentanti istituzionali presenti che hanno partecipato con grande interesse e spirito di collaborazione dando, ognuno, il proprio importante contributo al tavolo della discussione:

Ecco chi sono: Enrico Franza sindaco di Ariano Irpino, Francesco Pepe, Montecalvo Irpino, Massimo Ruccio consigliere delegato del comune di Montecalvo Irpino, Fabio della Marra sindaco di Savignano Irpino, Angela La Porta vicesindaco di Savignano Irpino, Angelo Pepe, Apice, Michele Gambarota, Buonalbergo, Andrea Giallonardo, Castelfranco in Miscano, Edi Barile, Ginestra degli Schiavoni, Mario Ranaldo, assessore Paduli, Felice Iammarino, Sant’Arcangelo Trimonte, Maurizio Mazzocca consigliere di Sant’Arcangelo Trimonte, Nicola De Vizio, San Giorgio la Molara, Emidio Domino vicesindaco di San Giorgio la Molara. Per il comune di Casalbore erano presenti anche Enzo Perrella, consigliere comunale, e Paola Ucci, assessore.

"Un grazie speciale - conclude Salvatore - alla docente Concetta Nazzaro del dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi dell’università degli studi del Sannio, esperta in economia del turismo, per il suo autorevole contributo scientifico e operativo, che ha fornito importanti spunti per la costruzione di una Dmo solida, sostenibile e radicata nel territorio.

Questo primo incontro rappresenta l'inizio di un percorso che ci auguriamo possa condurre, tutti insieme, verso una nuova stagione di cooperazione e sviluppo per la Valle del Miscano".