Aiello del Sabato: porte aperte al laboratorio ludico ricreativo pasquale La società agricolo operaia apre le porte ai bambini e ragazzi del paese e non solo

La società agricolo operaia di Aiello del Sabato ha aperto le porte ad un laboratorio ludico ricreativo pasquale aperto a tutti i bambini e i ragazzi del paese e non solo.

Il presidente Gerardo Candido soddisfatto della partecipazione ringrazia tutti coloro che si sono spesi ai fini dell'organizzazione e dell'implementazione dell'iniziativa.

Non è mancato il tassello dell'inclusione, uno dei cardini da.quali non si intende prescindere. "Oggi abbiamo messo in piedi uno spazio condiviso a dimostrazione dell'apertura verso la.comunità da parte di una storica associazione".