Il paesologo irpino Franco Arminio: "Papa Francesco e l'amore per la poesia" "Il sedici maggio, lo ricorderò al salone di Torino"

"La prima cosa che ho pensato quando ho saputo della morte del Papa è che forse ha pesato sulla sua salute anche il dolore per le sue inascoltate implorazioni contro la guerra e contro il riarmo.

L’accanimento nel seguire le vicende dell’attualità lo ha portato senza timore a privarsi di quell’aura teologica che hanno avuto altri papi. Forse molti capi del mondo dovrebbero vergognarsi per non aver ascoltato le sue esortazioni". Lo scrive in una nota il paesologo irpino Franco Arminio.

Ogni bomba lanciata in ogni luogo in questi anni è stata lanciata anche contro il suo corpo, un corpo bombardato da una responsabilità enorme e da una grande solitudine. Forse alla fine la poesia era una delle poche compagnie sicure".

Il prossimo sedici maggio al salone di Torino verrà presentato assieme a Carlo Petrini il libro del Papa Viva la poesia (Ares) curato da Antonio Spadaro. "Mi pare bello ricordare adesso che il Papa amava la poesia".