Felice Lanza: "Le mie lettere a Papa Francesco e quel desiderio di abbracciarlo" Da Carpignano venne rivolto l'invito al Santo Padre a visitare il Santuario della Madonna Nera

Felice Lanza, più volte miracolato dalla Vergine di Carpignano, in momenti decisamente difficili e delicati della sua vita, ha scritto ben quattro lettere a Papa Francesco, ricevendo anche una risposta. Oggi è per lui e sua moglie Antonietta Moscaritolo è un giorno tristissimo.

"Abbiamo pianto questa mattina, quando è arrivata la notizia. E' stato un colpo al cuore. Siamo addolorati. E' una grave perdita per l'umanità intera, soprattutto in questo momento particolarmente difficile".

Da 60 anni al fianco della Madonna di Carpignano da veri devoti e quel desiderio grande nel cuore, di poter abbracciare Papa Francesco. Ci hanno sperato fino all'ultimo.

Felice Lanza e Antonia Moscaritolo, 81 anni entrambi risiedono in via Fontana Ceraso a Grottaminarda, lungo la strada che porta Santuario della Madonna nera, accanto al vecchio frantoio.

"La sua presenza - afferma Felice Lanza - è stata da sempre per tutti noi, motivo di fiducia e coraggio. Nei suoi viaggi in varie parti del mondo abbiamo notato la gioia di quei cristiani e non che l'hanno accolta perchè con la sua presenza ha portato a quei popoli il Vangelo di Cristo.

Così Felice Lanza in una delle lettere indirizzate a Papa Francesco: "Anche noi abbiamo bisogno della sua presenza in questa terra d'Irpinia dove ancora ci assillano problemi come povertà, emigrazione, disoccupazione dei giovani, anziani soli e tante mancanze di aiuti. Sempre fedeli a Cristo, dal Santuario della Madonna di Carpignano ogni giorno rivolgiamo le nostre preghiere a voi."