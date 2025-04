Il popolo della pasquetta a Sturno: minuto di silenzio e applauso per Francesco L'affetto di Casa Reale dove i protagonisti sono stati i bambini

Un minuto di raccoglimento e un forte e lungo applauso. E' l'affetto del popolo di Casa Reale a Sturno verso Papa Francesco nel giorno della sua scomparsa.

E' stato lo showman Antonio Calabrese a fermare per qualche attimo la musica insieme al patron della struttura Giancarlo Molinario per manifestare la propria solidarietà e vicinanza in questa giornata di grande lutto che nessuno si sarebbe aspettato dopo i segnali di ripresa del pontefice.

Una giornata baciata dal sole, nel cuore della verde Irpinia che ha visto una grande partecipazione. In circa 450 hanno raggiunto la mega struttura di Sturno per immergersi nella natura. I veri protagonisti sono stati i bambini grazie alle tante attrazioni.

Divertimento, buon gusto e una grande prova di gemellaggio tra province. Comitive sono giunte da Campania, Puglia, Basilicata, Lazio ed altre località oltre chiaramente al grande calore delle aree interne. Gonfiabili, tiro al bersaglio, messaggeria pasquale, giro sul cavallo, giocolieri e mega caccia alle uova.