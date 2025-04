Solofra, tutto pronto per la "Caccia alle Uova di Pasqua" L'area del centro sarà chiusa al traffico e sarà allestita per l'occasione in un grande percorso

di Paola Iandolo

Inizierà alle 10:30, nella Frazione di Sant’Andrea Apostolo a Solofra, la tanto attesa Caccia alle Uova di Pasqua, appuntamento imperdibile per bambini e famiglie, organizzato dalla Pro Loco di Solofra A.p.s. insieme all’Associazione "La Piccola Sant’Andrea" e con il patrocinio del Comune.

L’area del centro, chiusa al traffico e allestita per l’occasione, si trasformerà in un grande percorso di gioco, dove i bambini dai 6 ai 14 anni — divisi nelle fasce “Piccioncini” e “Colombine” — andranno a caccia di uova pasquali nascoste con cura. A dare il via all’evento sarà un fischio, poi via alla gara a colpi di cestini e sorrisi. Ad accompagnare l’iniziativa, ci saranno momenti di animazione, angoli trucca-bimbi e tanto divertimento per tutta la famiglia. Al termine, una premiazione speciale per la squadra vincitrice e dolci pensieri per tutti i partecipanti.