Tiro a volo, Cdm: bronzo nel mixed per la finanziera di Sturno Silvana Maria Stanco (irpina) e Mauro De Filippis (Taranto) sono tornati sul podio

Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis sono tornati sul podio conquistando il bronzo nel Mixed Team di Fossa Olimpica della seconda Prova di Coppa del Mondo di Lima. Quarti in qualificazione con il punteggio di 141/150, la finanziera di Sturno (Avellino) e il poliziotto di Taranto hanno duellato con gli statunitensi Rachel Tozier e Walton Eller nel medal match per il terzo e quarto posto. In testa nelle prime battute, gli statunitensi sono stati raggiunti e superati dagli azzurri velocemente ed hanno, di fatto, sempre inseguito. Alla fine, gli azzurri hanno mantenuto il vantaggio e con 41/50 a 40/50 si sono imposti conquistato la medaglia di bronzo