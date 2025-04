Ariano Irpino, una Santa Messa in suffragio del Pontefice Bergoglio A celebrare la Santa Messa Sua Eccellenza Monsignor Sergio Melillo

di Paola Iandolo

La Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia si stringe in un momento di profonda preghiera e raccoglimento per ricordare Papa Francesco. Una Santa Messa in suffragio del Pontefice sarà celebrata giovedì 24 aprile 2025, alle ore 19:00, presso la Basilica Cattedrale. A presiedere la celebrazione sarà Sua Eccellenza Mons. Sergio Melillo, vescovo della diocesi, che guiderà i fedeli in una liturgia carica di significato spirituale e comunitario.

L'iniziativa

L’iniziativa è promossa con il sostegno della Chiesa locale, che intende così rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, il cui pontificato ha segnato profondamente il cammino della Chiesa universale con un messaggio di misericordia, apertura e vicinanza agli ultimi.