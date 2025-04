Melillo e Papa Francesco: "Quella messa celebrata insieme a Santa Marta" "Era il giorno del mio 25° anniversario di sacerdozio"

Celebrò una santa messa accanto a Bergoglio in occasione del venticinquesimo anniversario di sacerdozio e nel 2015 venne da lui stesso nominato Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia che guida tuttora.

E' un ricordo che conserva nel cuore Sergio Melillo particolarmente legato a Papa Francesco, a cui ha indicato in più di un'occasione i bisogni delle aree interne in lotta contro l'emigrazione e lo spopolamento.

Giovedì prossimo 24 aprile, Melillo ha chiamato a raccolta tutte le comunità parrocchiali della diocesi per prendere parte alla santa messa in suffragio di Papa Francesco da lui presieduta nella Basilica Cattedrale con inizio alle 18.00. "Facciamo spazio alla luce del Risorto! E diventeremo costruttori di speranza per il mondo".

"Vi raccomando di stringervi intorno al Santo Padre, nelle vostre comunità, con un momento di preghiera e di adorazione insieme al suffragio nella celebrazione eucaristica".

La diocesi guidata da Melillo è stata tra le prime in Campania a promuovere veglie di preghiera per Francesco sin dai primi giorni della sua sofferenza in ospedale al Gemelli. Momenti di grande solidarietà e affetto che hanno visto coinvolte tutte comunità parrocchiali.