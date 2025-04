"Con il cuore gonfio di tristezza salutiamo il nostro Papa: Veglia su di noi" Il cordoglio delle Acli Irpine

"Con il cuore gonfio di tristezza e l’animo grato per il Tuo Magistero, accogliamo la Tua ascesa ed il ritorno alla casa del Padre, caro Francesco. Il Tuo strenuo impegno per la Pace contro ogni forma di violenza, per la giustizia sociale contro ogni forma di disuguaglianza, l’attenzione agli ultimi, ai poveri, ai diseredati e alle periferie del mondo, per la giustizia climatica e la salvaguardia dell’ambiente e del creato, per una economia al servizio della fraternità, costituiscono la preziosa eredità di cui essere degni, la bussola e le tracce che orienteranno il nostro umile cammino al servizio delle comunità. Veglia su di noi e aiutaci sempre.”

Con queste parole, a nome delle ACLI irpine, il Presidente provinciale dell’Associazione, Alfredo Cucciniello, ha ricordato e ringraziato il Santo Padre che ha concluso il suo cammino terreno nel Lunedì dell’Angelo, annunciando una iniziativa pubblica, nel trigesimo della scomparsa, sui temi di natura sociale che hanno reso Papa Francesco un punto di riferimento fondamentale anche per i non credenti.

Le ACLI annunciano la partecipazione dei propri iscritti, dei gruppi dirigenti e dei Circoli alle Messe in suffragio organizzate dalle Diocesi irpine nella giornata del 24 aprile, ed il ridimensionamento della già prevista cerimonia di inaugurazione della rinnovata sede dei Servizi sociali di Via De Renzi, civico 22, ove l’Associazione offre utili e significativi servizi di assistenza previdenziale, fiscale ed agricola. Nella mattinata, alle ore 10.00, si terrà un simbolico taglio del nastro, con la sola presenza dei dirigenti provinciali e regionali, del Presidente nazionale del Patronato ACLI Paolo Ricotti e dei Consiglieri Massimo Tarasco e Domenico Sarno.