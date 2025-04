Venticano, parte la fiera campionaria: domani mattina il taglio del nastro La più importante manifestazione delle aree interne del mezzogiorno d’Italia

A poche ore dall’apertura ufficiale dell’attesissimo appuntamento che prenderà il via domani 24 aprile, si curano i dettagli per mettere a loro agio i 216 espositori, pronti a garantire ai visitatori il meglio nei settori dell’enogastronomia, dell’agricoltura, del commercio e dei servizi.

La pro loco Venticanese, recependo una comunicazione della prefettura, in segno di cordoglio per la morte del sommo pontefice Francesco, ha annullato la cerimonia di Inaugurazione dell’evento prevista in Piazza monumento ai caduti.

In attuazione del proclamato lutto nazionale, il taglio del nastro avverrà, in modo sobrio e consono alla circostanza, all’ingresso principale del quartiere fieristico alle ore 10:00.

Nel frattempo, concepita per favorire l’interazione tra espositori e visitatori, anche quest’anno, la Fiera di Venticano si prepara ad essere il punto di incontro tra mondi in costante sviluppo che durante tutto il corso dell’evento potranno, finalmente, comunicare e iniziare a disegnare un nuovo modello di sviluppo, grazie alla contemporanea presenza di esperti, studiosi ed operatori impegnati, nei quattro giorni della fiera, in convegni di alto profilo, dibattiti ed eventi.

Cosa si vedrà alla 46ma Fiera Campionaria di Venticano

24 aprile ore 13:00: Concerto City of Rome Pipe Band. Ora 14:30: I rischi da esposizione al sole. Prevenzione e protezione per i lavoratori dell’agricoltura.

Il 30% della popolazione mondiale affronta sempre più spesso ondate di caldo estremo. Tra i più esposti ci sono i lavoratori all'aperto, soprattutto nel settore agricolo. Il seminario Inail Campania approfondisce i rischi e le misure per proteggerne salute e sicurezza.

Saluti istituzionali: Arturo Caprio, Sindaco di Venticano, Daniel Panella, Presidente Pro Loco Venticanese, Daniele Leone, Direttore regionale Inail Campania. Introduce: Pasquale Addonizio, Direttore Uot Cvr Inail Napoli.

Interventi: Adele Pomponio, Direttrice regionale vicaria Inail Campania - Andamento infortuni e malattie professionali, Michele del Gaudio, Ricercatore Inail Campania - Effetti dell'esposizione a radiazione solare dei lavoratori, Daniela Sorrentino, Esperta Uot Cvr Inail Napoli - Cambiamenti climatici: l'impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, Roberto Ucciero, Sovrintendente sanitario regionale Inail Campania - Esposizione solare: spunti ed indirizzi operativi in termini di prevenzione, Enzo Varricchio, Presidente Anias - I datori di lavoro: adempimenti e cultura della sicurezza.

Tavola rotonda: Parti sociali gil-Cisl-Uil-Coldiretti-Confagricoltura. Conclusioni: Nicola Caputo, Assessore Agricoltura Regione Campania. Modera Barbara Ciarcia, Giornalista del Mattino.

Ore 15:00: Lezione di Tarantella montemaranese. Ore 16:30 IA o non IA? Questo è il dilemma della scuola. Un convegno per riflettere sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella scuola, tra opportunità educative, sfide etiche e futuro della didattica.

Salut istituzionali: Daniel Panella, Presidente Pro Loco Venticanese. Introduce: Giuseppe Esposito, Docente a contratto insegnamento "Fondamenti di matematica, statistica e informatica" (SSD MATO5) per il Corso di laurea in Controllo di qualità (dipartimento di Farmacia) presso Università degli Studi di Napoli Federico II - Docente di Matematica e Fisica presso Liceo Scientifico "A.M. dè Liguori" di Acerra.

Ore 19:30 Spettacolo equestre . Uno spettacolo al tramonto con Anthony Ranch che porterà i visitatori nel cuore del vecchio West: tra giri di cavallo, animazione e show mozzafiato. Emozioni, natura e spettacolo

25 aprile ore 11:00. Truffe? Insieme possiamo fermarle. Un incontro informativo, in collaborazione con le forze dell'ordine, per conoscere le truffe più comuni e imparare a difendersi. Un'occasione per sensibilizzare, prevenire e dire insieme basta ai raggiri.

Saluti istituzionali Daniel Panella - Presidente Pro Loco Venticanese, Arturo Caprio - Sindaco di Venticano. Interventi Capitano Raffaele Falginella - Comandante Compagnia Carabinieri Mirabella Eclano, Luogotenente C.S. Gianluca Fallarino - Comandante Stazione Compagnia Carabinieri Dentecane. Ore 13:00 SMS in concerto Barabba Blues

ORE 14:00 Territorio, tradizione e impresa. Un evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali, dove cultura, saperi antichi e innovazione imprenditoriale si incontrano. Un'occasione per raccontare storie di successo, promuovere il legame con il territorio e riflettere sulle sfide future per uno sviluppo sostenibile e condiviso.

Saluti istituzionali Daniel Panella, Presidente Pro Loco Venticanese. Interventi. Gerardo Santoli, Presidente ConfImprenditori Avellino e Vice Presidente nazionale, Ugo Vuoso, Docente di Antropologia e presidente del Centro Etnografico Campano, Roberto D'Agnese, Fondatore della Scuola di Tarantella Montemaranese. Modera Cinzia Colarusso, Giornalista

ORE 16:00 Sostenibilità in agricoltura: ci penserà l'Intelligenza Artificiale? L'evento approfondirà il ruolo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per un'agricoltura più sostenibile, analizzando il tema sotto il profilo ambientale, economico e sociale con il contributo di professionisti, aziende e istituzioni.

Saluti istituzionali Angelo Marino, Presidente della Federazione dell'Ordine degli Agronomi e Forestali regione Campania FODAF

Interventi Marco Oliva, dottore agronomo e senior technical sales EVJA, Michele Mogavero, dottore commercialista - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, Carlo Mazzone, Sannio Valley, Francesco Nardone, Futuridea. Modera Giò Campionario

ORE 19:30 Spettacolo equestre. Uno spettacolo al tramonto con Anthony Ranch che porterà i visitatori nel cuore del vecchio West: tra giri di cavallo, animazione e show mozzafiato. Emozioni, natura e spettacolo

26 aprile ore 11:00 Filiere corte, reti sostenibili e pratiche innovative di bioeconomia di ruralità mediterranea interna. Un'occasione di confronto su modelli agricoli locali, sostenibili e innovativi. Al centro del dibattito: lo sviluppo di filiere corte, la valorizzazione dei territori rurali interni e le opportunità offerte dalla bioeconomia per un futuro più resiliente e inclusivo.

Saluti istituzionali Gerardo Colantuoni, Vicesindaco Comune di Venticano. Relatori Angelo Frattolillo, Presidente Gal Irpinia Sannio Anna Manuela Ebreo, Responsabile Attività Progettuali

Programma Presentazione della Strategia di Sviluppo?Locale. I Progetti Complessi di Comunità. L'attivazione delle misure e il coinvolgimento del territorio.

ORE 13:00 Concerto Battista Band Voce Imperiale-Flash mob con tenori e soprani. Ore 16:00 Aperitivo Campari. Ore 16:30 Turismo nelle zone interne della Campania? Si può! Un Convegno a cura dell'Unpli di Avellino.

Un'occasione di confronto, ispirazione e rilancio per il territorio, a cura dell’Unpli provinciale di Avellino che ha riunito esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori locali per discutere strategie concrete e sostenibili di valorizzazione turistica campana.

Tra tradizioni, borghi autentici e bellezze naturalistiche, la Campania si racconta e si proietta nel futuro, con l'obiettivo di trasformare potenzialità in realtà. Un appuntamento da non perdere per chi crede in un turismo che parte dal cuore delle nostre comunità.

Ore 19:30 Spettacolo equestre. Uno spettacolo al tramonto con Anthony Ranch che porterà i visitatori nel cuore del vecchio West: tra giri di cavallo, animazione e show mozzafiato. Emozioni, natura e spettacolo

27 aprile ore 11:00. Dalla musica colta alla musica popolare. Un viaggio attraverso i linguaggi musicali che unisce la raffinatezza della musica colta alle sonorità vive e spontanee della tradizione popolare. Un incontro tra generi, culture ed emozioni, per riscoprire le radici comuni della nostra identità musicale.

Saluti istituzionali Daniel Panella, Presidente Pro Loco Venticanese

Interventi Maria Gabriella della Sala, direttrice del conservatorio Cimarosa di Avellino, Pietro Giliberti, Presidente dell'Ass.ne Rosamarina di Santo Stefano del Sole, Luigi D'Agnese, Fondatore del Museo Etnomusicale di Montemarano, Giuseppe Ressa, Autore e scrittore della Scumparatora di Nusco

Modera Roberto D'Agnese, referente per la regione Campania del Centro di coordinamento delle maschere italiane

Ore 13:00 Arrivano i dinosauri! – Spettacolo per bambini e animazione Maradonas Clementina, la caricatura dei VIP. ORE 16:30.

Prima Giornata Nazionale del Made in Italy. Il Comune di Venticano e la Pro Loco Venticanese celebrano l'eccellenza italiana nel Padiglione del Made in Italy: un viaggio tra i sapori autentici dell'Irpinia, con i prodotti tipici locali che saranno i protagonisti della giornata, da scoprire e degustare in un'atmosfera che unisce tradizione, innovazione e il meglio delle imprese enogastronomiche del territorio.

Saluti istituzionali Daniel Panella - Presidente Pro Loco Venticanese, Arturo Caprio - Sindaco di Venticano. Interventi: Nicola Marco Fabozzi - Dirigente MISE-Ispettorato Territoriale della Campania

Ore 18:00 Conferenza stampa di chiusura. Ore 19:30 Spettacolo equestre . Uno spettacolo al tramonto con Anthony Ranch che porterà i visitatori nel cuore del vecchio West: tra giri di cavallo, animazione e show mozzafiato. Emozioni, natura e spettacolo