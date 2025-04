Ariano: ecco una foto esclusiva del cantiere ex Giorgione e il punto sui lavori Realizzate le strutture di sostegno del primo piano di piazza San Francesco

Mostra i muscoli, l'ex Giorgione il nascente polo scolastico di eccellenza alberghiero e agroalimentare ad Ariano Irpino. Cantiere pienamente operativo. Realizzate le strutture di sostegno del primo piano di piazza San Francesco.

Sono fatte in modo da accogliere i tegoli precompressi, un solaio fatto con struttura prefabbricata, nei due corpi A e B divisi da una scala centrale

La particolarità:

Questi tegoli in fase di produzione sono speciali in quanto realizzati da una apposita ditta che per produrli ha dovuto fermare la propria produzione aziendale. Presentano una misura differente l'uno dall'altro con un dettaglio produttivo particolarmente complesso.

Una volta realizzati, verranno montati mediante apposite gru sulle strutture in calcestruzzo. Si passerà poi alla predisposizione degli isolatori sismici, già ordinati. Successivamente si procederà alla realizzazione di un graticcio di travi in ferro su cui poggerà la struttura in legno lamellare montata sempre a secco con le gru.

Tegoli in fase di produzione, ferro già prodotto e certificato dalla direzione dei lavori, legno ordinato e tra non molto trasferito in cantiere dove avverrà lo stoccaggio.

L’intervento lo ricordiamo è finanziato con fondi della Provincia di Avellino guidata dall'ex presidente Domenico Gambacorta, in attuazione dell’accordo bilaterale firmato il 29 dicembre 2015 che ha previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare della città del tricolle, in grado di poter accogliere fino a 500 alunni. Per il centro storico dove sono in atto gli interventi di rifacimento di strade e piazza da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza si spera che possa rappresentare una vera e propria svolta, attesa da anni.