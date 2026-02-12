Scomparsa Adiglietti, Petracca: "Esempio di coerenza politica e passione civile"

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, una figura che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento della politica irpina.
La sua vita interamente dedicata all’impegno pubblico e alla militanza, Adiglietti ha attraversato con coerenza e passione le tante stagioni della sinistra prima e del centrosinistra, poi".
Lo scrive in una nota Maurizio Petracca, capogruppo del partito democratico in consiglio regionale della Campania.
"Sempre animato da un forte senso delle istituzioni e da una profonda attenzione verso il territorio e le persone, ha interpretato la politica come servizio autentico alla comunità, in particolare a quella di Avellino, città che immensamente amato.
Con la sua scomparsa perdiamo un uomo di grande serietà e passione civile. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sincere condoglianze".