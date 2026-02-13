L'arbitro di Avellino-Pescara: ha diretto già il match d'andata

La gara Avellino-Pescara, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, e in programma domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione di Varese con Luca Mondin della sezione di Treviso e Marco Colaianni della sezione di Bari assistenti e con Paride Tremolada della sezione di Monza quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Matteo Gualtieri della sezione di Asti AVAR. Calzavara ha diretto due gare dei lupi in stagione: la sfida d'andata tra Avellino e Pescara (1-1 del 28 ottobre scorso all'Adriatico-Cornacchia) e la sconfitta biancoverde a Catanzaro (1-0 del 13 dicembre scorso). Irpini mai vincenti nei cinque precedenti con il fischietto lombardo (Picerno-Avellino 2-0 del 26 novembre 2023, Benevento-Avellino 2-2 del 17 novembre 2024, Foggia-Avellino 1-0 dell'8 febbraio 2025). Bilancio, invece, di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte per il Pescara con Calzavara.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Venticinquesima Giornata
Modena-Carrarese: Perri
Palermo-Virtus Entella: Pezzuto
Sampdoria-Padova: Zufferli
Catanzaro-Mantova: Zanotti
Cesena-Venezia: Galipò
Bari-Sudtirol: Massimi
Monza-Juve Stabia: Turrini
Spezia-Frosinone: Dionisi
Empoli-Reggiana: Perenzoni
Avellino-Pescara: Calzavara