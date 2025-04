Guasto idrico a Gesualdo: disagi in vista per molti comuni Ecco dove dove potrebbero verificarsi disfunzioni

L'alto calore servizi comunica che a causa della rottura alla condotta adduttrice nel territorio di Gesualdo, l’erogazione idrica a servizio di una trentina di comuni tra le province di Avellino e Benevento, compreso Grottaminarda, potrebbe essere sospesa o subire delle disfunzioni nell'arco della giornata di oggi, giovedì 24 aprile 2025. I lavori di riparazione sono in corso.

Così l'alto calore in una nota: "Dalle ore 8:00, sarà effettuato un intervento di riparazione. Potrebbero verificarsi disfunzioni in considerazione della durata degli interventi la cui ultimazione è prevista alle ore 18:00. Al fine di garantire un corretto approvvigionamento si renderà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 del 24/04/2025 fino alle ore 6:00 del giorno seguente, 25 aprile, orario di inizio della riapertura graduale dell'erogazione che alimenta i serbatoi. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente Numero Verde 800954430, sempre attivo".

Ecco i comuni interessati: Ariano Irpino, compreso ospedale e carcere, Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Castelfranci, Paternopoli. Luogosano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca, Sturno, Flumeri compreso zona Asi, Apice, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pescosannita, Paduli, Pago Veian, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni Stir.

Sospensione erogazione idrica anche ad Avellino

Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, torrente Fenestrelle nel tratto " Ponte della Ferriera" ad Avellino. Dalle ore 9.00 alle ore 16.00, sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti zone: Via Due Principati (dal Ponte della Ferriera al distributore di carburante Esso) - Via Carafa - Rione Mazzini.