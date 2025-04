Giovina, 103 anni: stringe tra le mani la pergamena di Papa Francesco Ad omaggiarla della benedizione apostolica di Bergoglio nel 2022 fu don Salvatore Olivieri

Stringe tra le mani e custodisce gelosamente la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Francesco, Giovina Andreano. Ad omaggiarla di questo dono prezioso, in segno di ringraziamento e augurio per i beni che hanno allieto la sua vita fu il 24 maggio del 2022 l'attuale parroco del paese don Salvatore Olivieri.

La regina della Valle del Cervaro compie oggi 103 anni. L'evento straordinario a Montaguto, ultimo comune della provincia di Avellino al confine con la vicina Puglia.

Figlia di genitori contadini e umili, aveva soli 10 anni, quando purtroppo venne a mancare sua mamma.

Una famiglia numerosa composta da ben undici fratelli che Giovina ha visto purtroppo morire uno dietro l'altro nella sua lunga vita.

"Si è sempre pianto in questa casa - ci raccontò tre anni fa Maria De Carlo, figlia premurosa e amorevole, punto di forza per anni nel reparto di pediatria all'ospedale Frangipane - pian piano li ha visti andare via tutti i suoi figli, chi per un motivo e chi per un altro. Un triste destino".

Suo marito era falegname e lei ha sempre lavorato in campagna o nella bottega aiutandolo a levigare i mobili. Tutto rigorosamente a mano. Ha portato le bombole, quello che ha fatto nella vita questa donna è incredibile. Ha cresciuto i nipoti, una persona sempre attiva nonostante le batoste della vita subite. Non si è mai arresa.

Donna di grande fede Giovina. La chiesa e l'amore per il prossimo sempre al primo posto. Sempre presente alla tradizionale veglia dei morti nel suo paese. Era lei a portare nelle case il pranzo alle famiglie colpite da un lutto. Usanza mai svanita nelle piccole comunità. L'altare, i fiori, ogni cosa sempre in ordine in chiesa, la sua seconda casa.

Un grande giorno per Montaguto e l'intera Valle del Cervaro, da sempre una terra longeva, fatta di gente umile e laboriosa.