Ariano: Panacea odv rilancia l'attività sul territorio L'appello della responsabile Maria Spina Pratola

Panacea Odv rilancia l'attività sul territorio annunciando un nuovo corso per aspiranti volontari. L'associazione guidata da Maria Spina Pratola estende l'invito a quanti vogliono avvicinarsi al mondo del terzo settore. La presentazione avverrà il prossimo 12 maggio alle 15.00 nella sede di via IV novembre.

"Intendiamo coinvolgere giovani e non nelle iniziative che svolgiamo, affinchè entrino a far parte del nostro team".

L'associazione costituita il 5 Aprile 2012 ad Ariano Irpino ed iscritta al registro regionale delle odv dal 13 giugno 2013 con decreto dirigenziale numero 298 è un ente di formazione accreditato per corsi blsd dalla regione Campania e partecipa al programma regionale di diffusione dei defibrillatori semiautomatici. Regolarmente iscritta all’elenco degli enti accreditati per l’attribuzione dei fondi 5 x mille.

E' in possesso di un parco mezzi costituito da ambulanze adibite a trasporti sanitari, un pulmino 9 posti attrezzato con pedana elettrica per persone a ridotta mobilità, e autovetture per i servizi socio-sanitari.

Opera prevalentemente nel campo socio-sanitario e nell’assistenza alle fasce deboli: (anziani, minori, diversamente abili), nella formazione, educazione sanitaria e divulgazione, nell’assistenza a manifestazioni, nelle attività culturali e di beneficenza.

Per info e iscrizioni contattare i numeri 339.4865023 e 370.1015076. Le iscrizioni dovranno avvenire entro il prossimo maggio 2025.Orari apertura segreteria: venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 e sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00.