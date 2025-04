Savignano Irpino, Della Marra: "Onorare la memoria è un dovere di tutti" La ricorrenza del 25 aprile nella Valle del Cervaro

Immancabile cerimonia di deposizione della corona al monumento dei caduti delle grandi guerre a Savignano Irpino, in occasione della ricorrenza nazionale della festa della liberazione.

"Un momento istituzionale solenne - afferma il sindaco Fabio Della Marra - per onorare la memoria di chi ha fatto del sacrificio una profonda convinzione per costruire un mondo migliore e lasciando a tutti, noi custodi nel tempo, un bene prezioso come la libertà e la democrazia".

All’evento erano presenti i consiglieri comunali unitamente al sindaco e consiglieri del consiglio comunale dei ragazzi, il parroco della comunità di San Nicola Vescovo don Nicola Lanza, il centro polivalente San Nicola e le associazioni del territorio.

"Un ringraziamento speciale al responsabile del settore di polizia municipale Pierluigi La Manna ed al gruppo comunale di protezione civile".